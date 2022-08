De Californische electromuzikante Kaitlyn Aurelia Smith roept met haar drieste expansiedrang zowel verbazing als tandengeknars op. Reacties sterk genoeg om toch weer mee te stappen in haar nieuwe avontuur – met één been dan. Let’s Turn It into Sound is in vergelijking met de voorganger een complexere affaire, maar dat puzzelaanschijn was net de bedoeling: zo wil Smith de wirwar aan emoties oproepen die haar hoofd op hol doen slaan. Bereid u voor op speels minimalisme en wonderlijke Laurie Anderson-popgevoeligheid die abrupt overslaat in donker gedreun of abstracte overdaad, waarbij het lijkt alsof er twee verschillende platen tegelijk op staan. Heerlijk onvoorspelbaar, dat wel.

Kaitlyn Aurelia Smith*** Let’s Turn It into Sound electronica Ghostly International