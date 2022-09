Jusqu’à la garde

Emotionele echtscheidingsdrama’s à la Marriage Story zijn er wel meer, een film over een echtscheiding (en over hoe de kinderen daar de grootste slachtoffers van zijn) die meer heeft van een psychologische thriller zie je iets minder vaak. Xavier Legrand maakte er zo een van zijn regiedebuut Jusq’à la garde (2017). Het leverde hem vergelijkingen met Hitchcock en een Zilveren Leeuw in Venetië op. Het verhaal draait vooral om de elfjarige Julien (Thomas Gioria), die net als zijn bijna achttienjarige zus Joséphine (Mathilde Auneveux) tussen twee vuren zit. Hun moeder Miriam (Léa Drucker) beschuldigt haar ex-echtgenoot Antoine (Denis Ménochet) van gewelddadig gedrag en wil Julien zo veel mogelijk bij hem weghouden. Desondanks beslist de rechter dat Julien om de twee weekends bij zijn vader moet gaan wonen. En die zet de jongen onder druk om het nieuwe adres van zijn ex te verklappen.

Zaterdag 17/9, Canvas, 00.05