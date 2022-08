De Australische Julia Jacklin is gezegend met een minzame, vergoelijkende stem die zelfs de koppigste krijsbaby op een sneltrein naar dromenland krijgt. Dat ze die klankbron gebruikt om de myriade aan zwart-witschakeringen in de liefde te bezingen, schenkt haar liedjes des te meer dieptezicht. ‘Let’s keep all our doctor’s appointments’, zo laat ze het personage in Be Careful with Yourself zowel angst als toewijding spuien. Ook muzikaal krioelt het op haar derde prachtplaat van de nuances. Indiepop voor laat op de avond met een aroma van country noir, dat is de basis. Love, Try Not to Let Go keert je evenwel zijn bombastische kant toe, I Was Neon is een hypnotiserende garagerocker en over Ignore Tenderness laat Owen Pallett strelende maar ook ironische strijkersarrangementen dwarrelen. Knap.

Julia Jacklin**** Pre Pleasure indiepop Transgressive