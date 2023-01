‘Yes, you could say I am totally fucked up’, zegt Joesef aan het begin van It’s Been a Little Heavy Lately, voor hij achteloos een zijdezachte falset inzet, gedrapeerd over een malse funkbas en strak handgeklap. Zijn tussen synthpop en arenadisco geknelde seventiessoul is dan wel Schots, maar hoegenaamd nergens scheef. Soms moet de sad boy uit Glasgow zelfs oppassen dat hij niet uitglijdt over de zeemzoete strijkers en gezwollen arrangementen. Dat Sam Smith hem al kransen toewierp, wijst op gevaar voor gladde wegen. Maar ook Mark Ronson is fan, en die herkent doorgaans ook zonder vergrootglas rechtgeaarde soul. Met de hakken over de sloot.

Permanent Damage soul/pop AWAL