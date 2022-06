Op kousenvoeten, plaat na stilletjes uitgebrachte plaat, is zangeres en liedjesschrijfster Joan Shelley een vaste waarde geworden van de rijkelijk in folk gesopte Amerikaanse rootspop. Engelse folk dan wel, want haar kersverse echtgenoot en muzikale partner Nathan Salsburg en haar producer James Elkington zijn al langer bekoord door de erfenis van Richard en Linda Thompson of June Tabor. Dat hoor je ook op The Spur, maar pas nadat je kennis hebt genomen van Shelleys bedaarde, evenwichtige persoonlijkheid. Hoewel ze met haar gezin – een dochter kwam net na de opnames ter wereld – een idyllische boerderij in Kentucky bewoont, beseft Shelley maar al te goed dat het leven en de natuur genadeloos kunnen zijn. Occasionele strijkers en blazers en gastzang van Bill Callahan schragen die sobere, poëtische nuchterheid.

The Spur folkpop No Quarter