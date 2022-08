Een festival in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos? Zo kan het dus ook. Voor de elfde keer kunt u in Holsbeek (nabij Leuven) terecht voor Jazzwood, een kleinschalig, eendaags jazzfestival in het groen. Diep in het Chartreuzenbos ligt de nadruk op swing en groove, met de band van vocaliste Yvonne Walter, de Moon Express van saxofonist Hugo Boogaerts (een van de drijvende krachten achter de legendarische Wizards of Ooze), en het kwartet van gitaarheld Philip Catherine. Met de fiets komen wordt aangeraden, naakt dansen op een open plek in het bos is optioneel.

Chartreuzenbos, Holsbeek 20/8