James Yorkston, Nina Persson & The Second Hand Orchestra ***

De Schotse James Yorkston maakt al jaren puike folkplaten waarop hij het mysterie van het ondermaanse met een guitige en poëtische blik ontrafelt, maar ook deemoedig aanvaardt. ‘Here I am between my son and my father / And they whisper / Who put him in charge?’ badineert hij op The Great White Sea Eagle, een tweede plaat met assistentie van het Zweedse Second Hand Orchestra. Een verrassende invitee is Cardigans-zangeres Nina Persson, die met haar frêle stem de zaak wegstuurt van het rustieke. Zo ontvouwt dit werk zich als een knusse, treffende, bijwijlen ook jolige huiskamerperformance.

The Great White Sea Eagle kamerfolk Domino