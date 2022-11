Na een opgemerkte tocht langs internationale tv-beurzen en -festivals is James de musical terug op Play4, inclusief acht nagelnieuwe gasten die de scharniermomenten uit hun leven met zang, dans en veren in het gat tot leven zien komen. Hebben zich deze jaargang onder anderen in de netten van gastheer James Cooke laten strikken: de Planckaerts, Dina Tersago, Bart Peeters en komiek Alex Agnew, die de kleine lettertjes in zijn contract voor Fear Factor niet goed had gelezen. Wie was Alex’ eerste liefde? Heeft James ook Bart Peeters’ boezemvriend Hugo Matthysen naar de studio weten te lokken? En waarom heeft Erik Van Looy, die de spits van seizoen 2 afbijt, ooit een nacht in de gevangenis doorgebracht? Het zijn vragen die de komende acht weken met veel vertoon van emoties een antwoord zullen krijgen. Gevoelige kijkers zijn hierbij gewaarschuwd: een show als James de musical is voor de Kleenex-industrie even heilzaam als een griepepidemie. Of internetporno.

Donderdag 08.12, Play4, 21u00