Energieke films die het poepsimpel houden, de formules van de jaren tachtig recycleren en gretig uitpakken met militair geweld zijn in trek. In de bioscopen staat er geen maat op Top Gun: Maverick, op Netflix is Interceptor de wereldwijde nummer één. De bescheiden gebudgetteerde, no-nonsenseactiefilm speelt zich volledig af op een militair platform in de Stille Oceaan dat kernraketten kan onderscheppen. Het wordt bestormd door racisten onder leiding van een hatelijke alfaman die met zestien gestolen Russische kernraketten Amerika wil resetten. Maar dat is buiten kapitein JJ Collins gerekend, een raketsysteemspecialiste die na een metoo-affaire werd weggepest. De Spaanse Elsa Pataky heeft het in de beste Jean-Claude Van Damme-traditie moeilijk wanneer ze dwaze oneliners moet afvuren, maar compenseert dat gebrek tijdens de elkaar snel opvolgende vuurgevechten en knokpartijen. Soms botst de Australische regisseur Matthew Reilly in zijn debuut tegen de grenzen van een beperkt budget en je mag je niet ergeren aan onwaarschijnlijkheden, krakkemikkige dialogen of een slechterik die te lang lult over zijn snode plannen. Maar voor enige pretentieloze oldschoolactie zit je goed.

Interceptor ** Matthew Reilly met Elsa Pataky, Luke Bracey, Mayen Mehta Nu op Netflix