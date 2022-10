Een grootschalig maffia-epos uit 2019 waarin een voormalige gangster de gevolgen van zijn levenskeuzes moet dragen. Nee, we hebben het niet over Martin Scorsese’s The Irishman. Ook de Italiaanse veteraan Marco Bellocchio maakte een film die aan die beschrijving voldoet. Il traditore vertelt het waargebeurde verhaal van Tommaso Buscetta, een van de eerste maffiosi die werd ingezet als ‘pentito’: een voormalige gangster die samenwerkt met het gerecht om georganiseerde misdaad te bestrijden. De film begint in de jaren tachtig, wanneer er een machtsstrijd opborrelt tussen de maffiafamilies Cosa Nostra en Corleonesi. Buscetta, lid van Cosa Nostra, voelt onheil en vlucht naar Brazilië. Zijn buikgevoel blijkt te kloppen: zijn broer en twee van zijn zonen sneuvelen tijdens het geweld. Wanneer hij wordt opgepakt door de Braziliaanse politie, beslist de gedesillusioneerde Buscetta het onderzoek naar de Siciliaanse maffia te helpen. Wie de woorden ‘omerta’ en ‘vendetta’ kent, weet welke implicaties die keuze heeft.

Vrijdag 21/10, Canvas, 22.25