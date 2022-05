Wanneer Adam Sandler zich inzet voor uitdagender materiaal dan de laag-bij-de-grondse komedies waarin hij al luierend in wijde shorts flauwe moppen met zijn buddies tapt, kan hij al eens fantastisch zijn (zie Punch-Drunk Love of Uncut Gems). Hustle lijkt ook in die laatste categorie thuis te horen. De Sandman, in het echt ook een basketballiefhebber, speelt hier een zekere Stanley Sugarman, een keiharde basketbalscout die in Spanje een uitzonderlijk getalenteerde straatspeler (Juancho Hernangómez) oppikt en rekruteert voor de NBA. Net zoals de opgefokte New Yorkse juwelier Howard in Uncut Gems is Stanley een beetje een irritante loser. Het helpt dat Sandler hier rugdekking krijgt van meer dan capabel volk als Robert Duvall, Queen Latifah en Ben Foster – plus cameo’s van enkele NBA-spelers zoals Trae Young en Seth Curry.

Vanaf woensdag 8/6, Netflix