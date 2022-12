Horrorhuisgenoten

Van M3gan tot Chucky: een rangschikking van de meest angstaanjagende horrorpoppen op basis van hoe graag u ze in huis wilt.

M3gan

PRO danst leuk

CONTRA tikje toxisch

M3gan is pas vanaf volgende week in de bioscoop te zien, maar heeft nu al het hart van het internet verovert dankzij meme-waardige trailers en de sassy danskunsten van het titelpersonage. Toegegeven: M3gan, een robot die een weesmeisje gezelschap moet houden, worstelt met agressieproblemen en gaat uw sociaal leven geen deugd doen, maar uw overlevingskansen liggen relatief hoog in vergelijking met de andere poppen uit dit lijstje.

Fats

PRO tenzij u Anthony Hopkins bent, is Fats niets meer dan een decorstuk

CONTRA niet het decor dat u in uw living wilt

In Magic wil Anthony Hopkins zijn carrière als goochelaar nieuw leven inblazen met de hulp van een houten, nogal dominante buikspreekpop genaamd Fats. Dat lukt, alleen kan Hopkins werk en privé moeilijk gescheiden houden en begint hij zijn eigen demonen te projecteren op Fats. Zolang u een gezond realiteitsbesef heeft en poppen die op Anthony Hopkins lijken kunt appreciëren, is er dus in principe geen probleem.

Billy

PRO even makkelijk kapot te slaan als een piñata

CONTRA behoorlijk fucked up voor een piñata

Billy uit Saw is het geesteskind van een seriemoordenaar die zichzelf Jigsaw noemt, ziet er met zijn ongezonde teint, spiraalwangen en rode ogen tamelijk weerzinwekkend uit en lacht als een krankzinnige hyena. Dat speelt niet in zijn voordeel. Maar hij rijdt ook rond op een driewieler en is gemaakt van papier-maché, dus hoe erg kan het zijn?

Annabelle

PRO kan niet bewegen

Contra verandert toch van plaats

De witte jurk, de sinistere grijns, de strenge wenkbrauwen, de intense blik: de pop uit The Conjuring was zo angstaanjagend dat ze haar eigen franchise kreeg. Annabelle is trouwens gebaseerd op een echte pop uit Connecticut met ‘een onmenselijke en demonische geest’. Met andere woorden: u wilt die niet in huis.

De naamloze clownpop uit Poltergeist

PRO als een achtjarig kind de clownpop kan verslaan, u wellicht ook

CONTRA een combinatie van een clown en een pop

Clowns zijn eng. Poppen zijn eng. Clownpoppen zijn dus zo goed als zeker de verpersoonlijking van het kwaad. Bovendien heeft het exemplaar uit Poltergeist ook nog eens bovennatuurlijke krachten en valt hij zonder reden onschuldige kinderen aan. Met de glimlach.

Chucky

PRO schattige salopet

CONTRA de ziel van een seriemoordenaar

Vermoedelijk de beroemdste pop uit de horrorgeschiedenis, maar zeker niet de sympathiekste. De rosse minipsychopaat uit de Child’s Play-franchise jaagt intussen al vierendertig jaar iedereen de stuipen op het lijf en zou intussen al zevenenzestig moorden op zijn naam hebben staan. Daarbij zou het kunnen dat hij zijn vrouw Tiffany meebrengt. Ook niet de plezantste thuis.

