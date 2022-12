Hoop voor Hollywood

Top Gun: Maverick is dé bioscoophit van 2022.

Net geen anderhalf miljard dollar, home entertainment en tv-gelden niet meegerekend. Zoveel bracht Top Gun: Maverick wereldwijd voor producent Paramount in het laatje sinds de film eind mei de bioscopen in knalde. Daarmee is het niet alleen de vetste hit van het jaar – nummer twee Jurassic World Dominion eindigde rond het miljard en Avatar 2 is nog maar net in de zalen. Veel meer dan Bond, The Batman of Marvel nummer elfendertig is het dé film die Hollywood en exploitanten na twee jaar coronagekwakkel en streamingpaniek opnieuw hoop en zelfvertrouwen gaf.

Net geen anderhalf miljard dollar bracht Top Gun: Maverick al op.

Sure, het origineel uit 1986 was een hit die sindsdien in cultwaarde is gestegen. Ja, opnieuw showt het onverslijtbare fenomeen Tom Cruise zijn leren jekker, Rayban, parelwitte gebit en vliegenierskunsten. En effectief, met een prijskaartje van 170 miljoen dollar mochten de nieuwe luchtacrobatieën van straaljagerpiloot Pete ‘Maverick’ Mitchell duidelijk wat kosten. Maar dat een film zonder spandexhelden, digitale dino’s of soepel draaiende franchise aan een snelheid van mach 10 door de vooropgestelde box-officebarrière knalt? Dat hadden zelfs Hollywoodboekhouders met het positivisme van Roberto Martinez niet verwacht, zeker niet na alle lockdowns en andere ellende van de voorbije jaren.

Normaal had Maverick in de zomer van 2020 moeten uitkomen, maar door de pandemie werd de film twee jaar uitgesteld. Oftewel nog langer dan Tenet, No Time to Die en The Batman. Het was een risicovolle strategie – Paramounts promo was al volop bezig – maar het geduld van captain Cruise en co. rendeerde royaal. Met dank ook aan lepe marketing – zelfs boven Cannes scheerden plots F-35’s – en – hoe ouderwets in deze Tiktoktijden – goede mond-aan-mondreclame en dito recensies.

Want vergeet vooral dit niet: Maverick is goed gemaakt, hoogst onderhoudend actiespektakel dat de need for speed bij jong en oud ruimschoots bevredigt. Vakbladen achten de film daarom geeneens kansloos om straks enkele Oscars weg te kapen, waaronder die voor beste film. Het zou du jamais vu zijn voor een blockbuster, en zeker voor een sequel op een hit uit 1986, toen Ronnie Reagan president van Amerika was, Sandra Kim het Eurovisiesongfestival won en de Rode Duivels op het WK de halve finales haalden met een trainer die niet over ‘excellent team performances’ kwaakte, maar in de dug-out op zijn gemak een sigaar zat te roken.

Noem deze Top Gun-sequel – een lepe mix van old-school actie, eightiesnostalgie en militaire porno – dan ook gerust de maverick onder de Hollywoodhits, en trek er vooral de juiste conclusies uit. Deze met name. Eén: cinema heeft niet alleen grote schermen nodig, maar ook tijd om tot bij het brede publiek te komen. Twee: dat brede publiek hoeft niet exclusief te bestaan uit jongens en meisjes die geboren zijn nadat de Twin Towers en de street cred van R. Kelly ineenstuikten. Drie: je kunt ook cashen met films zonder lichtsabels en wraakzuchtige vleermuizen met chronische keelontsteking. En vier: vergeet Timothée of R-Patz. De enige, echte filmster die Hollywood nog rijk is, heet Tom Cruise, die prille zestiger met meer energie dan een millennial op een dieet van peppillen en Red Bull. Vrij naar captain Maverick: forget the book, trust your instincts, and Tom Cruise.