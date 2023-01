Deze maand verschijnt Damien Chazelles Babylon, met Brad Pitt en Margot Robbie in de hoofdrollen, dat inzoomt op de donkere kant van Hollywoods Golden Age, ruwweg van 1920 tot 1960. Voor wie graag voorbereid naar de cinema gaat: het moodboard van de film is deze Hollywood Babylon, het controversiële, semifictionele schandaalboek van Kenneth Anger dat in 1959 verscheen, gebannen werd in 1965 en een mythische status kreeg.

