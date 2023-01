Hoe de papa van Raymond bij Crazy Frog belandde

Een verrassende naam op de credits van Crazy Frogs nieuwe single A Ring Ding Ding Ding: wijlen Nico Gomez alias Josef van het Groenewoud, vader van Raymond. Yo soy Cubano van zijn band The Chakachas wordt in het nummer gesampled. En niet voor het eerst. Een historisch overzicht.

1970: Yo soy Cubano van The Chakachas

The Chakachas heeft belpopgeschiedenis geschreven, ook al weten weinig mensen dat de muzikanten Belgisch zijn. In 1958 haalde hun nummer Eso es el amor de allereerste Belgische gouden plaat binnen en in 1972 verscheen hun grootste hit, het funky hijgnummer Jungle Fever, die het tot in de Amerikaanse hitlijsten en op de soundtrack van Boogie Nights schopte en werd gesampled door New Kids on the Block, Public Enemy en Angus Stone. Daartussen brachten ze Yo soy Cubano uit, dat eveneens in de platencollectie van enkele internationale artiesten belandde.

Magic Carpet Ride © National

1995: Magic Carpet Ride van Mighty Dub Katz

De grootste hit van het Britse duo, bestaande uit Fatboy Slim en zijn voormalige huisgenoot GMoney, en haast volledig opgebouwd rond de intussen iconische ‘a ring ting ting, a ring ting ting’ uit Yo soy Cubano. ‘Een quirky, innemende mix van disco en merengue met hier en daar een vleugje electropop die het goed zal doen op de draaitafels van avontuurlijke dj’s’, volgens Billboard.

2012: Backseat Freestyle van Kendrick Lamar

Ook de hiphopgod samplede de ‘a ring ting ting’ op de derde single van zijn plaat Good Kid, M.A.A.D City. (Samen met The Powerpuff Girls.) Backseat Freestyle was goed voor platina en meer dan driehonderd miljoen Spotify-streams. Al liet Gaston Bogaerts, de onlangs overleden stichter van The Chakachas, enkele jaren geleden weten dat hij de naam Kendrick Lamar enkel kent van de Sabam-inkomsten die hij ontving.

2019: Cubano van Picco

Een minder bekende sample door de Duitse dj Picco, die samenwerkte met Dimitri Vegas & Like Mike en onlangs op tournee mocht met de raveband Scooter. Toch vergaarde het nummer op een of andere manier twaalf miljoen streams, blijkt het ideaal om zumba op te dansen, belandde het op de vijfdelige Ultieme feesten als de beesten top 100-cd en is het ook Crazy Frog opgevallen.

2022: A Ring Ding Ding Ding van Crazy Frog

Het klinkt als een muzikaal wonder: de overleden vader van Raymond van het Groenewoud (en bijgevolg ook de grootvader van Alex Verdi, bekend van de culthit De befkapoen) op een nummer van Crazy Frog. Al houdt het op een vreemde manier steek dat de kikker wiens grootste hit grotendeels bestaat uit ‘ring ding ding’ ooit ‘a ring ting ting’ zou samplen. Leuk weetje: doordat Raymond de erfenis van zijn vader weigerde, gaan de auteursrechten van Yo soy Cubano naar de Belgische staat. Denk daar maar eens aan vooraleer u zich ergert aan Crazy Frog.

Backseat Freestyle © National

Cubano © National