His Dark Materials – seizoen 3

‘De nieuwe Game of Thrones’ is His Dark Materials nooit geworden, goed gemaakt en succesvolle fantasy is deze adaptatie van Philip Pullman gelijknamige youngadultboeken (vertaald als Het gouden kompas) al twee seizoenen lang. Aangezien die een trilogie vormen, kon een finaal, derde seizoen niet uitblijven. Lyra (Dafne Keen) werd gevangengenomen door haar moeder (Ruth Wilson), die niet wil dat haar dochter de profetie van de heksen vervult om de mensheid te redden. Intussen wordt de opstand tegen de Authority geleid door Lord Asriel (James McAvoy), die een nieuwe republiek wil opstarten met de hulp van de engelen.

Vanaf dinsdag 06.12, Streamz