Een game uit de koker van Justin Roiland, medebedenker van Rick and Morty. Meteen ook de enige referentie die u nodig heeft: High on Life, een spaceshooter over een alienkartel dat mensen verhandelt als drugs, voelt bijna als een spin-off van de animatiereeks. Maak u klaar voor nonsensicale missies, absurde scifi en wapens die tegen u praten.

Vanaf 13.12 beschikbaar op pc en Xbox