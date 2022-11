Het sexappeal van Daemon Targaryen

Enkele weken na de seizoensfinale van House of the Dragon zit het internet nog steeds met een moreel dilemma: is Daemon Targaryen heet?

De feiten

Waarom is het Game of Thrones-universum zo geobsedeerd met incest? Ligt het aan mij of zijn al die tijdsprongen verwarrend? Is dit gewoon een langgerekte antivoortplantingscampagne? House of the Dragon riep wel meer vragen op, maar de vreemdste discussie rond de Game of Thrones-spin-off had te maken met Daemon Targaryen, de jongere broer van King Viserys. Objectief gezien is Daemon namelijk een eikel. Hij is arrogant, gewelddadig, machtsgeil en seksverslaafd. Hij steelt drakeneieren. Hij vermoordt zijn vrouw en zowat iedereen die in zijn weg loopt. En hij heeft een incestueuze relatie met zijn veel jongere nicht. Om maar te zeggen: Daemon Targaryen is een wandelende red flag.

Desondanks heeft een aanzienlijk deel van het internet hem uitgeroepen tot zijn nieuwe crush. Elke aflevering ging gepaard met hitsige tweets, TikTok-liefdesverklaringen en fans die Daemon Targaryen zwijmelend ‘evil daddy’ noemen. ‘De man heeft een van de meest walgelijke persoonlijkheden die ik ooit gezien heb’, vat een vrouw het samen in een TikTok-filmpje. ‘Hij is gemeen, hij is narcistisch en hij kan niet lezen. Zou ik met hem willen optrekken? Nee. Zou ik met hem onder de lakens kruipen? Zeker.’ Zelfs de makers hadden die vreemde obsessie niet zien aankomen. ‘Ik ben nogal verbijsterd als ik mensen “daddy!” hoor roepen’, aldus Sara Hess, een van de producers van de reeks. ‘Wanneer was Daemon dan een goede partner, vader of broer? Hij is Paul Rudd niet.’

Veel heeft allicht te maken met het onconventionele sexappeal en charisma van de man die Daemon Targaryen vertolkt: Matt Smith, een acteur met een scherpe kaaklijn, een aanwezige neus en afwezige wenkbrauwen die eerder Doctor Who, prins Philip en een dansende vampier speelde. De website Jezebel categoriseert Smith onder ‘ugly-hot’ oftewel ‘awkward hot’, een nieuwe stroming waarbij de Hemsworths, Goslings en Efrons van deze wereld steeds vaker plaats moeten maken voor atypische, nerdy en freaky seksiconen. (Zie ook Daniel Radcliffe als Weird Al Yankovic, Jeremy Allen White in The Bear en Pete Davidson als zichzelf.)

Een goede theorie die weliswaar niet verklaart waarom fans niet gewoon op Matt Smith geilen, maar specifiek op Daemon Targaryen, een incestueuze moordenaar.