Het microwoordenboek van microtrends

Van katholieke memes tot memetechno: deze trends van 2022 zijn ons bijgebleven.

Catholic chic

TikTok-superster Addison Rae droeg een bikini met ‘father’, ‘son’ en ‘holy spirit’ op. Rihanna maakte haar zwangerschap bekend met een kruisbeeld rond haar buik. Muzikaal was er Ethel Cains Preacher’s Daughter, Rina Sawayama’s This Hell en Sam Smiths Unholy. En Kourtney Kardashian en Travis Barker trouwden voor een gotisch altaar. Katholicisme was verrassend hip dit jaar.

De dirtbag boyfriend

Eddie uit Stranger Things. Tommy Lee uit Pam & Tommy. Carmy uit The Bear. Pete Davidson. De dirtbag, het type man dat liever lui dan moe is, naar luide muziek luistert, permanent een wietgeur met zich meedraagt en zich minder vaak doucht dan de hygiënische richtlijnen voorschrijven, groeide dit jaar uit tot de crush van het internet. Al kan in feite iedereen een dirtbag zijn, getuigen de vele TikToks op de tonen van Wheatus’ Teenage Dirtbag.

Gentleminions

Om redenen die ons nog steeds niet helemaal duidelijk zijn, trokken jongeren massaal hun beste kostuum aan om naar Minions: The Rise of Gru te gaan kijken, idealiter gecombineerd met een zonnebril en een banaan. Tot grote verwarring van iedereen ouder dan vijfentwintig en van de bioscopen, die hier en daar gekostumeerde toeschouwers naar huis stuurden. The Guardian noemde de gentleminions nochtans ‘misschien wel de redders van de cinema’.

Indie sleaze

Amper vijftien jaar nadat de millennial er Netlog mee overspoelde, hebben de jonkies de schreeuwerige subcultuur opnieuw omarmd. Voor wie in 2007 al niet meer mee was: indie sleaze combineert de fluokleuren uit de eighties met ninetiesgrunge en balanceert op de grens tussen trashy en trendy. Denk: discoleggings, traliezonnebrillen, slordige make-up, een obsessie met snorren en een iPod Nano met Uffie en Klaxons.

Interpolatie

Voor wie zich meermaals op een schrale chirofuif uit 2002 waande: het lag niet aan u. Interpolatie, een techniek die tussen sample en cover zweeft, overheerste dit jaar de hitlijsten. Charli XCX deed het met Cry for You van September. Kris Kross Amsterdam, Ronnie Flex en Zoë Tauran maakten een Nederlandstalige versie van Cascada’s Everytime We Touch. David Guetta scoorde een nummer 1-hit dankzij Blue van Eiffel 65. En Beyoncé haalde I’m Too Sexy van Right Said Fred nog eens boven.

Memetechno

Artiestennamen als Gladde Paling, Natte Visstick en Vieze Asbak. Samples van scheetgeluiden, Dovy Keukens-reclame en Samson die kennismaakt met de wondere wereld van ketamine. En artwork waar u spontaan een migraineaanval van krijgt. Memetechno, een genre dat kwam overgewaaid vanuit Nederland, miljoenen streams verzamelde en het tot op het nieuwe album van Joost en de podia van Rampage en de Lokerse Feesten schopte, was de meest random, maar amusantste muzikale hype van het jaar.

