Het capslockinterview: Hang Youth

ZE MAKEN SNOEIHARDE PUNK. ZE WORDEN DE STEM VAN EEN PROTESTGENERATIE GENOEMD. EN ZE BREKEN LETTERLIJK CONCERTZALEN AF. EEN INTERVIEW MET HANG YOUTH, NEDERLANDS HIPSTE, PRODUCTIEFSTE EN NIET GEHEEL ONHYPOCRIETE PUNKBAND. VOLLEDIG IN HANG YOUTH-STIJL: IN CAPSLOCK. (WAARVOOR NU AL ONZE OPRECHTE EXCUSES.)

HANG YOUTH, DE AMSTERDAMSE PUNKBAND ROND RAPPER, LABELBAAS, ACTEUR, THEATERMAKER EN KLAARBLIJKELIJK ALLESKUNNER ABEL VAN GIJLSWIJK, SCHOPT ONZE NOORDERBUREN AL ENKELE JAREN EEN GEWETEN. DOOR HEEL LUID TE ROEPEN. DOOR DEEL TE NEMEN AAN DEMONSTRATIES VAN EXTINCTION REBELLION EN HET WOONPROTEST. DOOR HEEL NEDERLAND VOL TE HANGEN MET POSTERS MET ‘IK GEEF EEN NIER VOOR GEEN RUTTE IV’ OP. EN DOOR SNOEIHARDE, ULTRAKORTE PUNKBANGERS UIT TE BRENGEN. IN CAPSLOCK, ‘OMDAT DAT ESTHETISCHER, URGENTER EN SCHREEUWERIGER IS’. EEN GREEP UIT HUN OEUVRE: JE HAAT GEEN MAANDAG, JE HAAT KAPITALISME, SHELL IS EEN PRIMA BEDRIJF (ALS IK DE WEBSITE MAG GELOVEN), EEN REGGAENUMMER VAN ZES SECONDEN GETITELD CULTURAL APPROPRIATION EN RECENTER HET ANTI-WK-NUMMER DE DOOD VAN EEN ARBEIDSIMMIGRANT. ‘HANG YOUTH HEEFT GEEN BOODSCHAP, HANG YOUTH ÍS EEN BOODSCHAP’, SCHREEF NRC.

JE HEBT EEN BEPERKT ZEIKKREDIET. ALS JE OVER ALLES ZEIKT, LIJKT NIETS BELANGRIJK.

DAT SCHOPPEN BLIJKT BOVENDIEN STEEDS EFFECTIEVER. DOE MAAR-FRONTMAN HENNY VRIENTEN NOEMDE ABEL VAN GIJLSWIJK ‘THE LAST REBEL ON STAGE’. DE SLOVEENSE FILOSOOF SLAVOJ ZIZEK GAF EEN LEZING IN EEN VAN HUN T-SHIRTS. EN ZE BRAKEN DE PARADISO AF. (LETTERLIJK: TIJDENS HUN CONCERT VIELEN BAKSTENEN UIT DE MUREN.)

MOMENTEEL WERKT HANG YOUTH IN DE STUDIO AAN EEN ACHTSTE ALBUM, DAT ALS ALLES GOED GAAT IN FEBRUARI VERSCHIJNT OP BURNING FIK, HET LABEL DAT VAN GIJLSWIJK RUNT MET FABERYAYO VAN DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG. MAAR EERST PASSEREN ZE NOG IN DE ANTWERPSE TRIX MET HUN DE BELANGRIJKSTE BAND VAN NEDERLAND-TOUR.

HANG YOUTH WERD OPGERICHT IN 2015, MAAR VERDWEEN VERVOLGENS ENKELE JAREN VAN DE AARDBODEM. WAAROM?

ABEL VAN GIJLSWIJK (FRONTMAN): WE MAAKTEN DAARVOOR AL MUZIEK MET ONS VIEREN. ALS THE DON’T TOUCH MY CROQUE-MONSIEURS, ONDER ANDERE. HANG YOUTH LEEK AANVANKELIJK GEWOON EEN ZOVEELSTE PROJECT.

KAJ BOS (GITAAR): IN 2015 HEBBEN WE IN ÉÉN MAAND TIJD VIER ALBUMS UITGEBRACHT. ‘DAT WAS VET. STRIKJE EROMHEEN EN KLAAR’, DACHTEN WE. MAAR TOEN KWAM 2020 MET AL ZIJN LOCKDOWNS, BLACK LIVES MATTER-PROTESTEN EN BOSBRANDEN. DE WERELD STOND IN DE FIK. HANG YOUTH MÓÉST WEL TERUGKOMEN.

GELUKKIG IS ER DRIE JAAR LATER NOG GENOEG MISERIE.

ABEL: ER IS ALTIJD WEL IETS OM KWAAD OP TE ZIJN. AL SCHREEUWEN WE NIET ZOMAAR WAT. VEEL MENSEN DENKEN DAT HANG YOUTH EEN GRAP IS, MAAR WE LEZEN ONS ALTIJD GOED IN.

JULLIE NOEMEN HANG YOUTH DUS NIET VOOR DE GRAP ‘DE MEEST GENUANCEERDE BAND VAN NEDERLAND’?

ABEL: NEE. DAT VIND IK ECHT. HET IS EEN KUNST OM OP EEN ZO KORT DOOR DE BOCHT MOGELIJKE MANIER IETS HEEL INGEWIKKELDS TE ZEGGEN. VEEL ARTIESTEN STUREN ONDOORDACHTE MENINGEN DE WERELD IN ENKEL EN ALLEEN OMDAT DAT HIP IS. MAAR JE HEBT EEN BEPERKT ZEIKKREDIET. ALS JE OVER ALLES ZEIKT, LIJKT NIETS BELANGRIJK.

KAJ: PLUS: WE ZIJN WITTE HETEROSEKSUELE CISMANNEN. OVER BEPAALDE ONDERWERPEN HOUDEN WE BETER ONZE BEK.

ABEL: WE ZEIKEN ENKEL OVER DINGEN WAARVAN WE IETS AFWETEN. MET UITZONDERING VAN STIKSTOF.

STIKSTOF?

ABEL: TWEE JAAR GELEDEN BRACHTEN WE HET NUMMER NIKS TOF AAN STIKSTOF UIT, MAAR NADIEN WEES ONZE DRUMMER EROP DAT NIET ALLE STIKSTOF SLECHT IS.

KAJ: HET IS OOK VOOR ONS EEN LEERPROCES. ONS NUMMER DE DIJKEN MOETEN HOGER HEBBEN WE INTUSSEN AANGEPAST NAAR DE DIJKEN MOETEN HOGER EN BREDER EN DUBBEL. IETS MINDER CATCHY, MAAR WEL JUISTER.

ABEL, JIJ WORDT HIER EN DAAR ‘DE STEM VAN EEN NIEUWE PROTESTGENERATIE’ GENOEMD.

KAJ: (SCHUDT ABEL FORMEEL DE HAND) GEFELICITEERD MAN!

ABEL: NOU, BEDANKT. NEE, SERIEUS: ZO’N TITEL DOET ME WEINIG. WIJ ZIJN GEWOON VIER GRAPPIGE VRIENDEN DIE KANKERGOEDE MUZIEK MAKEN.

KAJ: JE MOET TOCH TOEGEVEN DAT JE EEN PROFEET BENT? ZO HEBBEN WE OOIT HET LIEDJE JOE ROGAN IS EEN LUL UITGEBRACHT EN BLEEK DAARNA DAT JOE ROGAN ECHT EEN FUCKING LUL IS.

HET KAPITALISME IS JULLIE GROOTSTE VIJAND, MAAR JULLIE STAAN WEL OP PINKPOP EN WERKEN SAMEN MET MOJO, DE GROOTSTE CONCERTORGANISATOR VAN NEDERLAND. IS DAT NIET EEN TIKJE HYPOCRIET?

ABEL: ABSOLUUT. MAAR WAT BEREIK JE MET ONHYPOCRIET ZIJN? JE KUNT ENKEL OPTREDEN IN KRAAKPANDEN, MAAR DAN BEREIK JE ALLEEN KRAKERS. ZO’N VOLLE PINKPOP-WEIDE MET VVD’ERS (VVD IS DE LIBERALE PARTIJ VAN DE NEDERLANDSE MINISTER-PRESIDENT MARK RUTTE, NVDR.) DIE GEZELLIG BELASTINGDIENST STAAN MEE TE ZINGEN LIJKT ME EFFECTIEVER VOOR DE ZAAK.

KAJ: JE MÓÉT ER WEL EEN STUKJE IN MEEGAAN. SPOTIFY IS EEN KUTBEDRIJF, MAAR HET IS WEL KANKERHANDIG OM VEEL MENSEN TE BEREIKEN MET JE BOODSCHAP. ONS NUMMER FUCK SPOTIFY (MAAR HAAL ONS ER NIET AF AUB) LIJKT ME EEN GOED COMPROMIS.

SNAPPEN JULLIE DAT MENSEN DAAR KRITIEK OP HEBBEN?

ABEL: JA. DAT KRIJG JE ALS JE EENZELFDE MACHTSPOSITIE ALS KONING WILLEM-ALEXANDER BEKLEEDT. MAAR VEEL KRITIEK IS GEBASEERD OP LEUGENS.

KAJ: ‘HANG YOUTH HEEFT DRIE TON VERDIEND OP LOWLANDS!’

ABEL: ‘HUN T-SHIRTS ZIJN GEMAAKT IN CHINA!’

KAJ: OP TWITTER SCHREEF IEMAND: ‘HANG YOUTH IS HET MEEST TALENTLOZE H&M-BANDJE VAN HET MOMENT.’ TERWIJL WE TOCH DUIDELIJK NIET TALENTLOOS ZIJN.

ANTIKAPITALISTISCH WILLEN ZIJN IN EEN WERELD DIE DAT ONMOGELIJK MAAKT: JE ZOU DAAR CYNISCH VAN KUNNEN WORDEN.

ABEL: WIJ ZIJN NU EENMAAL HOOPVOLLE JONGENS.

KAJ: ALLES KOMT GOED.

ABEL: ‘NOTHING RUNS BETTER ON MTV THAN A PROTEST AGAINST MTV’, SCHREEF MARK FISHER. KURT COBAIN IS AAN DAT BESEF TEN ONDER GEGAAN. WIJ ZIEN ONSZELF EERDER IN DE TRADITIE VAN THE KLF, DIE HET MILJOEN DAT ZE VERDIENDEN MET HUN HITS VERBRANDDE. JE KUNT NIET OM HET MTV-SYSTEEM HEEN, DUS OMARMEN WE HET OM HET VAN BINNENUIT OP TE BLAZEN. HANG YOUTH WIL DE GROOTSTE BAND VAN DE BENELUX WORDEN EN OP DE GROOTSTE KAPITALISTISCHE FESTIVALS STAAN. ZONDER TE VERGETEN WAAROM WE HET DOEN. WANT DAT IS HET GEVAAR: JE KUNT WORDEN OPGESLOKT DOOR HET SYSTEEM.

WE HEBBEN OOIT HET LIEDJE JOE ROGAN IS EEN LUL UITGEBRACHT EN DAARNA BLEEK DAT JOE ROGAN ECHT EEN FUCKING LUL IS.

IS DAT AL GEBEURD?

ABEL: ZEKER. SOMS SCHIET JE UIT DE BOCHT. OP PINKPOP HADDEN WE ACHTERAF GEZIEN BEST WAT STOUTER MOGEN ZIJN, MAAR WE HADDEN HET TE DRUK MET DE SICKSTE BAND OP AARDE ZIJN.

MET DE BELANGRIJKSTE BAND VAN NEDERLAND-TOUR ANNEXEREN JULLIE BELGIË. ALWEER EEN STAPJE DICHTER BIJ WERELDDOMINANTIE.

ABEL: HET IS EEN MIRAKEL DAT JULLIE ONS WILLEN. WETEN JULLIE ÜBERHAUPT WIE MARK RUTTE IS?

KAJ: ONS EERSTE BELGISCHE CONCERT WAS IN THE PIT’S IN KORTRIJK. GRUWELIJKE SHOW. ALLEEN: WE EINDIGEN ALTIJD MET LEG DE ZUIDAS IN DE AS, ONZE GROOTSTE HIT. IN KORTRIJK VIEL DAT HELEMAAL IN DUIGEN: NIEMAND WIST WAT DE ZUIDAS IS (EEN ZAKENDISTRICT IN AMSTERDAM, NVDR.).

ABEL: DAAROM WILLEN WE EEN LIEDJE OVER DE BELGISCHE POLITIEK MAKEN. (TEGEN KAJ) HOE HEET DIE ENE GAST? WILLEM?

KAJ: BART DE WEVER.

ABEL: JUIST! WE HADDEN BIJNA EEN LIEDJE OVER HEM. (ZINGT/ROEPT) WEET IEMAND WAAR BART DE WEVER WOONT? GOOI EEN BAKSTEEN DOOR ZIJN RAAM. JE ZIET: BELGIË LIGT ONS NAUW AAN HET HART.

Hang Youth Op 20.01 in Trix, Antwerpen, en op 31.03 in De Casino, Sint-Niklaas.