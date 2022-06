‘Ik kon in eer en geweten niet iets comfortabels maken’, zegt producer Andy Butler over het nieuwe, vijfde album van Hercules & Love Affair. Donkere tijden vroegen om een donkere plaat, niet om dancetracks vol ninetiesnostalgie. Dus ging Butler putten uit industrial en gothic – hij heeft een voorliefde voor bands als Throbbing Gristle, Godflesh en Dead Can Dance. De drummer van Siouxie & The Banshees werd gerekruteerd, net als een oude bekende: Anohni. In 2008 werkte ze voor het eerst samen met Hercules & Love Affair, op doorbraaksingle Blind. Enkel One Great Cry refereert met zijn pulserend momentum nog aan de extase van die clubhit, elders primeren opgekropte woede en dissonante weemoed. Geen snelle hap, wel moeilijk van je af te schudden, deze plaat.

Hercules & Love Affair *** In Amber electronica / gothic BMG