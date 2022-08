Heimwee naar de bubbel

U wordt liever niet aan die vermaledijde corona herinnerd? Zet uw afkeer toch maar even opzij voor de treffende bubbelplaat van het Gentse duo The Antler King.

Al meer dan een decennium maken Maarten Flamand en Esther Lybeert schemerige indiepop op een rootsy ondertoon. Op de derde plaat Ten for a Bird (2018) kreeg die rijkere instrumentatie met soundtrackallures. Opvolger Dances maakt nu de omgekeerde beweging. Node teruggeworpen op zichzelf creëerde het stel tijdens de coronapandemie een plaat in de beslotenheid van zijn thuisstudio. Het oorspronkelijke idee was om die net vitaler en dansbaarder te maken dan gewoonlijk, maar toen ‘deelde het lot wat klappen uit’. The Antler King goes Tomorrowland is Dances dus niet, wél een bont lofiwerkstuk dat zich als het ware onder feeëriek, traag dovend lampionlicht ontvouwt.

© National

Het ritmische element dat de plaattitel je voorspiegelt, manifesteert zich namelijk enkel in de eerste drie nummers. Laat de titels Bolero, Swing 448 en Foxtrot u niet van de wijs brengen: de Antlers houden zich ver van de vernoemde dansstijlen. Je hoort knokerige, tribale percussie, knisperende electronica en vleugjes exotiek waar de strakgespannen snaren van Flamands elektrische gitaar driftig doorheen klieven. Het zijn liedjes met veel verbeelding maar ook realiteitszin. ‘We are bound to be alone together’, zingt Lybeert in We Are Dancing, waarin de geuten melancholie en weltschmerz al wat steviger worden.

Het tussengooisel Trip the Light Fantastic leunt vervolgens te ver achterover in onbestemd gefriemel om herhaaldelijk te boeien. Beter evoceren Flamand en Lybeert het insulaire gevoel van 2020 in de wazige dagdroomdeunen Cha Cha Bird en Pavement Polka: uren van smachten en nietsdoen tegelijk, de dagen van een lockdown aftellen… Zijn we al vergeten hoe anders we toen met de tijd omsprongen?

Achteraan in het klankdecor herinnert Dances je geregeld aan de aangescherpte zintuigen van die periode. Je vangt het deugddoende geluid van lachende kinderen op, maar ook ezels, kikkers en allerlei gevederte mogen frivool kleur toevoegen. Overigens: nobel maar ook simplistisch hoe Lybeert zich in Pet Waltz als woordvoerster van het dierenrijk tot de mensheid richt met een vraag om meer respect.

Heimwee naar de bubbel oproepen? Dances doet het.