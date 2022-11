Ze was pas negentien toen haar naam voor het eerst over de tongen ging – ze trad op tijdens een Italiaanse modeshow – maar Hawa (geboren in Berlijn, opgegroeid in New York) is een en ander gewend. Als klassiek geschoold wonderkind componeerde ze al voor filharmonische orkesten nog voor ze de lagere schoolbanken ontgroeid was. Geen ‘allargando’ of ‘legato’ op haar debuutalbum, wel een verzameling beknopte maar sterk gestructureerde, met zin voor experiment geproducete r&b-songs waaruit durf en belofte spreekt. In de vloeiende zanglijnen schemert dan weer haar Guineese stamboom door. Op 16/11 is Hawa te gast in L’Archiduc tijdens het showcasefestival Fifty Lab. Ga er gerust de toekomst aanschouwen.

Hadja Bangoura r&b 4AD