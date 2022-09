Als kind vermaakte Ifedayo Gatling zich niet alleen met blokken, hij speelde in de woonkamer ook kerkje en dominee. Begrijpelijk als zowat je halve familie – ouders inbegrepen – beroepshalve het preekgestoelte beklimt. Samen met medezangers George Marage en Dennis Bailey staat de New Yorker op de tweede plaat van Harlem Gospel Travelers garant voor een aanstekelijk ge-testify van jewelste. Ook wie niet in de Heer is, zal onherroepelijk vallen voor de van levenslust barstende, volharding predikende driestemmigheid van deze kliek. De innige verstrengeling van kerk en sociaal protest uit zich in het swingende Hold Your Head Up en het aan The Temptations verwante Fight On. Good god!

Look Up! gospel/soul Colemine