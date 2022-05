De Australische, in Londen wonende producer, dj en zangeres Haai – Teneil Throssell voor haar moeder – laat zich makkelijk vergelijken met de Britse Kelly Lee Owens. Beiden zaten in indiegitaarbands vooraleer ze zich tot electro en techno bekeerden, ze zijn bevriend met Daniel Avery, de duivel-doet-al van de dance, en werkten samen met ambienttovenaar Jon Hopkins. Hoewel die laatste hier meedoet (net zoals Alexis Taylor van Hot Chip en spokenworddichter Kai-Isaiah Jamal) is het vooral Avery’s eclecticisme dat de gang van zaken bepaalt. Of juister: Throssells eigen ADHD, waardoor dit debuut vele kanten uitkronkelt. Throssell zeeft iets spiritueels uit bonkende techno, drum-’n-bass en glitchy beats, overspoelt je met dreigend minimalisme en wisselt euforie met dromerigheid af. Indrukwekkend.

Baby, We’re Ascending techno/electro Mute