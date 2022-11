Grenzeloze gulheid

Glorie halleluja. Sault prijst de Heer, en wel op vijf albums en in een veelvoud aan muzikale gedaantes.

Godislove. Achter dat wachtwoord zat dé releasestunt van 2022 verborgen. Op dinsdag 1 november liet Sault in één vrijgevige worp vijf verschillende albums op de wereld los, gratis te downloaden via Dropbox door wie de toegangscode kon kraken. ‘An offering to God’ stond te lezen op Twitter, en rap zijn was de blijde boodschap: vijf etmalen later ging de downloadlink alweer offline. Daarmee leek het schimmige collectief rond producer Inflo nog een stap verder te gaan dan met hun album 9 (2021), dat slechts 99 dagen beschikbaar was op de streamingplatformen. Maar prijs de Heer, uiteindelijk verschenen de vijf nieuwe titels toch op Spotify, net als op Bandcamp voor de cd- en vinylliefhebber.

Onze Vader loven, dat is exact wat Sault in verschillende gloriën zelf doet, 56 tracks lang, goed voor bijna vier uur muziek. Over Aiir kunnen we kort zijn: net als zijn in april verschenen voorganger Air is het een symfonische suite waarmee Inflo zijn orkestrale ijdelheid tentoonspreidt. Verder krijgen we dus gospel in vele gedaantes voorgeschoteld, van funkpsalmen en afrobeatevangeliën tot psychedelische rockhymnes en harmonieuze soulgebedjes. Elk album legt zijn eigen klemtoon. Op Today & Tomorrow domineren de ruige gitaren, grotendeels in combinatie met sloganeske, kinderkoorachtige gezangen. Heal the World heeft zo het potentieel om uit te groeien tot het strijdlied van de klimaatjongeren, de disruptieve punkfurie van The Plan gooit nog wat extra olie op het vuur. Met Earth verlegt Inflo de focus naar moeder Afrika en haar gezanten. The Lord’s with Me is acht minuten opzwepende percussie en vocale extase, het in het Portugees gezongen God Is in Control maakt een ommetje langs Brazilië, Valley of the Ocean had niet misstaan op de door Beyoncé gecureerde soundtrack van The Lion King.

Voor een brede waaier aan soul en funk zit je dan weer goed bij 11, met een aantal glansrollen voor zangeres Cleo Sol, tevens mevrouw Inflo. Ze jongleert met hoge octaven boven een orgel en drums tijdens Higher en ademt zwoele verleiding tijdens het bluesy Fight for Love en het richting Sade wiegende Envious. Met 21 tracks is Untitled (God) tenslotte het langste en meest diverse onderdeel van het offer. Veel kerkharmonieën, maar ook gladde r&b (Faith), jazzgitaar (My Light), synthpop (God in Disguise), hiphop (het door Little Simz gerapte Free) en zelfs folkrock op een sixtiesleest (Life We Rent but Love Is Rent Free). Net zoals die van God kent de gulheid van Sault geen grenzen.

Sault 11 **** Earth *** Today & Tomorrow *** Untitled (God) **** Aiir **