Nieuw postuum werk van Drs. P? Nee, het is Pierre Goudesone (Flesh & Fell, Speaking T) die ons eindelijk zijn Ostendsche ploate aanreikt. Met gruizige parlandozang grijpt de Brusselaar terug naar het dialect van zijn jeugd voor een onderhoudende melange van tegelwijsheden en persoonlijke levensbeschouwingen. Nee, de tijd staat voor niemand stil en ja, soms moet er water bij de wijn, maar uiteindelijk gromt Goudi vaak treffend over de nood aan dankbaarheid, relativering en uiteraard liefde. Een oudere versie van Brihang, zo u wilt. De geprogrammeerde nummers dreigen de zaak soms steriel te maken, maar de sax van Hans Helewaut in De tied of gitarist Laurent Stellemans bluesgeknijp in Me’n liefde nodig waken over de menselijkheid.

Oostende Pop Citysound