Gossip Girl – seizoen 2

‘Meer intriges, meer geheimen, meer schandalen’, klinkt het in de trailer van het tweede seizoen van Gossip Girl. Een belofte die hopelijk ook wordt waargemaakt, want HBO’s langverwachte reboot kon wel wat extra peper gebruiken. In een begrijpelijke poging om de iconische, maar achteraf gezien nogal problematische tienerreeks uit de nillies te vertalen naar generatie Z werden helaas ook de sassy scherpte en het smeuïge melodrama die het origineel zo cult maakten buitengegooid. Seizoen 2 pikt de draad op waar de steenrijke minderjarige Upper East Siders en hun roddelende leraren hem vorig jaar lieten liggen, maar garandeert meer old-school Gossip Girl met catfights, mensen die in fonteinen worden geduwd én de terugkeer van Georgina Sparks, de ietwat psychopatische antiheld die de originele reeks meermaals op stelten zette. You know you love her, XOXO.

Vanaf donderdag 1.12, Streamz