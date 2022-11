Zelfs nonnen hebben meer seksuele ervaring dan Nancy Stokes. Eindelijk een orgasme beleven, staat hoog op haar verlanglijst. De gewezen lerares godsdienst, weduwe van een man die alleen om zijn eigen genot bekommerd was, huurt een jonge sekswerker in. Leo Grande beschikt over een afgetraind lichaam en teder begrip. Vooral dat laatste blijkt nodig, want op het moment suprême remmen schaamte en onzekerheid Nancy af. De film valt visueel wat tegen. Bijna alle scènes spelen zich af in een anonieme hotelkamer en de seksscènes zijn wel erg licht. Voor subversieve, taboes verbrijzelende cinema moet je elders je geluk beproeven. Maar op kleinere schaal charmeert dit ontspannen, intieme en humoristische drama. Emma Thompson maakt de twijfels, gêne en lustgevoelens van haar personage zichtbaar met de klasse die haar kenmerkt. Good luck to you, Emma Thompson, met de Oscars.

Good luck to you, Leo Grande ** Sophie Hyde met Emma Thompson, Daryl McCormack