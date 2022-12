Martin Scorsese’s onbestaande meesterwerk.

De feiten

Het internet is een obsessie rijker. Deze keer het onderwerp van zijn collectieve fixatie: Goncharov, ‘de beste maffiafilm ooit gemaakt’. Die ietwat obscure cultklassieker van Martin Scorsese uit 1973 vertelt het verhaal van een voormalige Russische discotheekuitbater (Robert De Niro) die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie naar Napels verhuist en er terechtkomt in de georganiseerde misdaad én een driehoeksverhouding met zijn vrouw Katya (Cybill Shepherd) en ene Andrey (Harvey Keitel).

Vooraleer u door de grond zakt uit schaamte voor het gat in uw cultuur: dat is nergens voor nodig. Goncharov bestaat namelijk niet. De film is nooit gemaakt. Alleen doet het internet heel goed alsof. Het begon allemaal met een foto van een paar wandelschoenen die enkele jaren geleden op Tumblr werd gepost. ‘The greatest mafia movie ever made. Martin Scorsese presents GONCHAROV. Domenico Proccacci production. A film by Matteo JWHJ0715. About the Naples Mafia’, staat te lezen op het label van het schoeisel, op de plek waar doorgaans een merknaam hoort te staan. Aanvankelijk kreeg het bericht weinig respons. Tot de foto enkele weken geleden om onduidelijke redenen viraal begon te gaan.

Sindsdien is Goncharov uitgegroeid tot de favoriete film van Tumblr. Er werd een filmposter ontworpen. Er verschenen academische papers over de symboliek en de homoerotische ondertoon van de film. Fans cosplayen als hun favoriete personage. Een muziekleerkracht uit Indiana maakte een theme song. Wonder Woman-actrice Lynda Carter deelde een oude zwart-witfoto van zichzelf en Arthur ‘The Fonz’ Fonzarelli op de première van Goncharov. Er zijn videogames, VHS-cassettes en internettestjes à la ‘Welk Goncharov-personage ben jij?’. Allemaal voor een film die niet eens bestaat. Zelfs Martin Scorsese speelt het spelletje mee. ‘Yes, I made that film years ago’, reageerde hij toen zijn dochter hem op de hoogte bracht van de hype. Qua inside joke kan dat tellen.

Drie dingen om niet naar te kijken nadat u Goncharov niet heeft gezien

Ships of the Northern Fleet

Een onbestaand televisieprogramma, in het leven geroepen toen een gamescenarist tiktokkers bij wijze van experiment opriep om hun favoriete herinneringen aan de reeks te delen. Dat leidde tot een echte fanbase die zichzelf de ‘Fleeters’ doopte en een eigen subreddit, een IMDb-pagina, een game en merchandise maakte. Soms is het internet nog steeds een mooie plek.

Threat Level Midnight

Nadat Michael Scotts fictieve, onafgewerkte script een running joke werd in The Office, mocht Steve Carells personage na vijf seizoenen zwoegen eindelijk zijn spionagethriller voorstellen aan zijn werknemers. De fans waren daar heel, heel blij mee.

Ratatouille: The Musical

Twee jaar geleden deelde iemand een muzikale ode aan Remy, de culinaire rat uit Ratatouille, op TikTok. Waarna er meer en meer songs over de animatiefilm opdoken, er een fictieve musical ontstond en er op basis daarvan een échte musical verscheen met Unbreakable Kimmy Schmidt-ster Tituss Burgess als Remy. Er is dus nog hoop voor Goncharov.

De trivia

– Naar verluidt is er intussen meer fanfictie geschreven over Goncharov dan over Avatar.

– Een mogelijke verklaring voor de Goncharov-hype: nu Elon Musk Twitter kapot aan het maken is, keren mensen massaal terug naar Tumblr om zich te amuseren met complete nonsense.

– Zelfs de onbestaande regisseur Matteo JWHJ0715 heeft intussen een eigen backstory. Zo zou hij de zoon van een Italiaanse moeder en een nummerplaat zijn.

