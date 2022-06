Een kantoorkomedie over de IT-medewerker Clark die verliefd wordt op zijn collega Amily, gespeeld door het echte koppel Ben Falcone en Melissa McCarthy. Dat is God’s Favorite Idiot – of toch als je de nakende apocalyps, rolschaatsen, ruiters en God even buiten beschouwing laat. Op hetzelfde moment dat Clark vlinders in zijn buik krijgt, nestelt de Schepper zich in zijn hoofd en licht de kantoorklerk op als een pas ontstoken paaskaars. Tot zijn grote angst wordt de brave techneut zelfs gepromoveerd tot boodschapper van God om Satan mee te helpen verslaan. Nee, bedenker Ben Falcone – die eerder al billenkletsers als Tammy (2014) en Thunder Force (2021) met zijn vrouw maakte – wilde met deze achtdelige Netflixreeks duidelijk geen flauw doorslagje van The Office en The IT Crowd afleveren. Het werd een moderne parabel van Jan Modaal die zelfs Bruce Almighty, die andere bekende boodschapper van God, niet had kunnen bedenken.

Vanaf woensdag 15/6, Netflix