Bond is dood, leve Blanc. Met zichtbaar veel spelplezier herneemt ex-James Bond Daniel Craig zijn rol als Benoit Blanc, de excentrieke Amerikaanse achterneef van Hercule Poirot die in Knives Out uitdokterde wie een thrillerschrijver vermoordde.

Met die speelse reanimatie van de whodunit nam scenarist-regisseur Rian Johnson (Brick, Looper) in 2019 wraak op iedereen die aan zijn kunnen was beginnen te twijfelen na het onderpresteren van Star Wars: The Last Jedi. Het pretentieloos entertainende en vernuftig in elkaar gestoken moordmysterie was een verrassend grote bioscoophit.

Dat vraagt om méér Agatha Christie met een hedendaagse twist, moet Netflix gedacht hebben. De streamingdienst legde naar verluidt een slordige 469 miljoen dollar op tafel voor twee sequels met Johnson aan het roer en Craig in de hoofdrol.

In de eerste, Glass Onion: A Knives Out Mystery, nodigt een steenrijke techgigant (Edward Norton) zoals elk jaar wat vrienden uit op zijn belachelijk idyllische, Griekse privé-eiland. Een moordmysterie moet de bonte kliek, een groep stereotiepe rijkaards die zichzelf trots de Disruptors noemt, entertainen. Kate Hudson speelt een influencer met een succesvolle modelijn, Dave Bautista een ster van de mannenrechtenbeweging en ook detective Benoit Blanc is erbij, op verzoek van de tweelingzus (heerlijk vertolkt door Janelle Monáe) van de overleden ex-zakenpartner van de gastheer. Veel meer kunnen we niet verklappen zonder het puzzelplezier te verknoeien.

Johnson stelt niet teleur met het iets blitsere, drukkere vervolg op zijn succesfilm. Maar het verrassingseffect is intussen uitgespeeld. Glass Onion: A Knives Out Mystery biedt vooral meer van hetzelfde: humor, misleiding, een fraaie ensemblecast, Craig die zich amuseert en een plot die je zonder pardon meermaals op het verkeerde been zet. Best te bekijken voor uw zatte oom of tante per ongeluk het einde verklapt tijdens een eindejaarsfeest.

Vanaf vrijdag 23.12, Netflix