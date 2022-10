Wat zo aantrekkelijk is aan Gilla Band (vroeger: Girl Band) openbaart zich in het eerste nummer van plaat nummer drie: de grens tussen intelligentie en waanzin verdwijnt in een nevel van Jesus Lizard-achtig geloei en schrille noise. Geestverruiming voor elk moment van de dag, zonder uw geld aan extra substanties te moeten uitgeven. Most Normal – een bijzonder ironische titel – slingert zich rond je hoofd in een koortsige, intense sfeer waarbij de Dubliners hun grotere effectenarsenaal met een brede grijns in de betonmolen kieperen. Afhankelijk van hoe de mengeling van elektronisch vermangelde punk, machinaal gierende gitaarlijnen en maniakaal-abstracte zang van Dara Kiely uitdraait, werkt Most Normal fantastisch goed dan wel op de zenuwen.

Gilla Band Most Normal noiserock Rough Trade