Waar is de tijd dat Gaz Coombes met Supergrass snedig verpakte rock-’n-rollongein als Alright, Pumping on Your Stereo en Richard III spuide? De mannen van Supergrass waren de likkebaardende bastaarden van de Britpop. Strange Ones was niet voor niets een van de songtitels op hun debuut. Op het vierde soloalbum van de frontman staat een track die Long Live the Strange heet. Daarin bewijst Coombes dat hij nog steeds een solide riff in de vingers heeft. Ook tijdens Feel Loop (Lizard Dream) en This Love kwispelt het oude vuur een beetje. Maar algemeen beschouwd is dit een eerder bezadigde gitaarplaat van een grijze wolf die wel nog snauwt, maar niet bijt. Tanden nog behoorlijk ‘nice and clean’, maar verder ongevaarlijk.

Turn the Car Around rock Virgin