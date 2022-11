Een intro als een voorbij zoevende komeet, stevige breakbeats, strijdvaardige samenzang, een smachtende liefdesverklaring aan een Anatolische draak, sidderende surfgitaren … En dat is nog maar de openingstrack. De Istanbulse rockdiva Gaye Su Akyol laat nog eens haar psychedelische fantasieën de vrije loop en dat is altijd een roetsjbaan. Die vertrekt vanuit haar mythologische, muzikale bazaar, waar het aroma van seventiesfolk zich mengt met snedige glamrockriffs, sinistere synths, antieke drummachines, Arabeske strijkers en het bloed, zweet, en tranen van de Turkse vrouwenemancipatie. Een plaat die vuur ademt, volgens de maakster, in het vagevuur tussen een utopisch verleden en een hoopvolle toekomst.

Gaye Su Akyol *** Anadolu ejderi psychrock Glitterbeat