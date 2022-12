Wat het Wetterse jongmens Kasper De Moor voor zijn nieuwe band Gairy Humball heeft weerhouden uit zijn vorige kliek Dorian and the Grays, zijn affiniteiten met taalzwans en quasinonchalante slackerindierock. Op debuut-lp Popular to Contrary Belief (zo’n dingen dus) zwalpt het kwintet met fraaie gevolgen tussen de spitse ironie van het Limburgse ninetiesuithangbord Nemo en het je-m’en-foutisme van artpunker Richard Hell en zijn Voidoids. Bij dat soort gitarenactiviteit past de achteloze cool die De Moor over zijn zang drapeert perfect. Minstens de helft van deze songs vraagt om herhaalde beluistering, de rest – die soms bovenmatig meandert of te lang is uitgesponnen – om een schaar.

Popular to Contrary Belief indierock Pig Parade