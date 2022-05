Florence + the Machine**

Jack Antonoff kan een nieuwe zangeres aan zijn collectie toevoegen: na Lorde, Taylor Swift, Lana Del Rey en St. Vincent is het de beurt aan Florence Welch om in zee te gaan met de producer en songschrijver uit New Jersey. Verwacht geen spectaculaire impact. Dance Fever werd aangekondigd als een retour naar het hoge hymnegehalte van weleer, als ‘een sprookje in veertien songs’, beïnvloed door gotische heldinnen en middeleeuwse folklore, aangespoord door het verlangen naar festivalambiance. Tja, hoe anders had de hogepriesteres van het breed galmende sentiment zich door de pandemie gemurwd, dacht u? Welch maakt nog altijd muziek voor mensen die PJ Harvey en Tori Amos respectievelijk te donker en te excentriek vinden, en kijkt nog steeds niet op een aanzwellend koor meer of minder.

Dance Fever pop/rock Polydor