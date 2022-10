De Zuid-Londense grimerapster Flohio (Funmi Ohiosumah voor haar Nigeriaanse ouders) wordt als sinds 2018 een doorbraak voorgespiegeld. Met enkele ep’s, een mixtape en een samenwerking met Modeselektor sprokkelde ze voorlopig enkel goede punten bijeen: voor haar messcherpe maar nooit puur technische raps, grote experimenteerdrang en de rauwe openheid van haar teksten. Al die elementen zijn ook op haar eerste reguliere album te vinden, maar opnieuw zonder dat ze perfect in elkaar passen. Het op 808-electrodrums stuiterende Highest heeft een hoge meezingfactor, trapbeats versmelten met housesynths in Leash, en Feel Alive – een litanie voor overleden vrienden – laat hard en zacht mooi botsen. Anderzijds gaat Cuddy Buddy over mentale uitputting, en klinkt het helaas ook zo.

Out of Heart hiphop/elektro AWAL