Five Days at Memorial

Toen orkaan Katrina in 2005 met verwoestende kracht over New Orleans raasde, werd het Memorial Medical Center voor onmogelijke keuzes gesteld. Duizenden mensen – personeel, patiënten en geëvacueerden – zaten vast in een complex zonder licht, airconditioning of essentiële apparatuur. De medische staf zette een triagesysteem voor evacuatie op waarbij voorrang gegeven werd aan niet-bedlegerige patiënten. Laatste op de lijst stonden de zieken aangemerkt als ‘niet reanimeren’. Later stelde zich ook de vraag of het niet beter zou zijn om sommige van hen te euthanaseren. Deze Apple-serie, naar het gelijknamige boek van journaliste Sheri Fink, komt uit de koker van John Ridley (scenarist van 12 Years a Slave) en Carlton Cuse (een van de twee showrunners van Lost). Waar de reeks vooral om draait: het onderzoek naar 45 dode lichamen van patiënten en wie daar de verantwoordelijkheid voor droeg. Vera Farmiga (Lorraine Warren uit The Conjuring) speelt Anna Pou, een dokter die destijds gearresteerd maar niet aangeklaagd werd voor moord zonder voorbedachten rade.

Vanaf vrijdag 12/8, Apple TV+