Festival Laus Polyphoniae

Jaren geleden ging ik op een ochtend een koffie drinken in een bar in een Parijse volksbuurt. Drie mannen hingen aan de toog. Het was niet duidelijk of zij hun zoveelste biertje van de ochtend of het voorlaatste van de avond aan het nuttigen waren. Op de radio zong Charles Aznavour La bohème. Een van de mannen vroeg om de radio luider te zetten. De drie omarmden elkaar en begonnen mee te zingen. De baas keek op en zei droog: ‘Jullie kunnen niet zingen.’ Ik hield wijselijk mijn mond. Samen met Aznavour was het gezang van de mannen vierstemmig geworden, want ieder zong op zijn manier vals. Plots realiseerde ik mij: ik was getuige van het ontstaan van de polyfonie. Dat kon weleens een festivalthema worden.

Verschillende locaties, Antwerpen 19-28/8