Falcon Lake****

Très bon, dit regiedebuut van Charlotte Le Bon. De actrice uit Bastille Day en Cheyenne & Lola koos voor een gestileerde, sensuele, spokende teen movie met Call Me by Your Name van Luca Guadagnino, A Ghost Story van David Lowery en My Summer of Love van Paweł Pawlikowski als fraaie referenties. De dertienjarige Bastien moet op vakantie aan een meer in Québec de kamer delen met de zestienjarige Chloé. Het verschil is enorm. Hij is pas begonnen de kindertijd van zich af te schudden, zij is er bijna klaar mee. Hij wil het proces versnellen, zij vertragen. Maar te midden van alle verwarring, ambiguïteit en natte dromen, groeien de twee eenzame zielen met een sterke persoonlijkheid toch naar elkaar toe. Chloé’s fascinatie voor spoken wordt handig uitgespeeld en de textuur van de analoge 16mm-film wordt knap benut. Veel (natuur)beelden hebben iets dreigends en verontrustends in zich, zonder dat het ooit tot een uitbarsting komt. De geluidsband versterkt die onheilspellende stemming. Maar het overheersende gevoel is melancholie. Om de hoek loert volwassenheid. Dan nog liever spoken.

Charlotte Le Bon met Sara Montpetit, Joseph Engel