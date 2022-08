Vanaf Little Richards pianohold-ups sloeg rock-’n-roll barsten in de status quo, en elke opstandige tiener had dat grijnzend in de smiezen. Die noties van identiteit, hoop en nonconformisme kanaliseert Ezra Furman op haar nieuwe plaat (een ander persoonlijk voornaamwoord intussen, sinds haar coming-out als transvrouw). Het wilde garagepunkgerammel van weleer is er goeddeels vanaf. Op All of Us Flames drapeert Furman haar rauwe stem over fraai opzwellende synths en akoestisch gitaarwerk dat vooral een geestesverwant vindt in de Bruce Springsteen van de late eighties en vroege nineties. Maar ook Shangri-La’s en – dichter bij vandaag – Destroyer zijn referenties. Een pakkende, vurige ode aan trans- en queersolidariteit.

Ezra Furman**** All of Us Flames pop/rock Bella Union