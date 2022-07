expo – Antony Gormley: Ground

Sinds de opening in 2016 is Antony Gormley kind aan huis in Museum Voorlinden, het privéproject van ondernemer en kunstmecenas Joop van Caldenborgh. Maar nu mag de befaamde Britse kunstenaar er de hele site innemen. Binnen én buiten. Dat resulteert in een best of van de voorbije veertig jaar, van zijn loden sculpturen uit de jaren tachtig tot zijn recentste installaties. Er is het twaalf meter lange staalwerk Passage, een donkere tunnel door het onbekende. Er is Breathing Room, waarin je je in een driedimensionale bouwtekening in de ruimte waant. Er is de beeldengroep Critical Mass, massieve gietijzeren afgietsels van zijn lichaam die tussen de bomen en grachten van het park aan het turnen lijken geslagen. En er zijn vitrines met schetsen en maquettes van zijn intens fysieke werken die de relatie tussen de mens en diens omgeving onderzoeken. Van de grond af tot de kosmos.

Museum Voorlinden – Wassenaar Tot 25/9