Eurosong 2023

Voor het eerst sinds 2016 organiseert Eén opnieuw preselecties voor het Eurovisiesongfestival, dat plaatsvindt van 9 tot 13 mei in Liverpool. Tijdens een liveshow op 14 januari in Paleis 12, die ook wordt uitgezonden op Eén, wordt beslist wie België mag vertegenwoordigen in Groot-Brittannië. De week ervoor ontdek je tijdens een programma al wie de artiesten zijn en welke nummers ze willen brengen. Hoewel Niels Destadsbader aanvankelijk als host van dit programma en de liveshow werd getipt, is het Peter Van de Veire die zijn grote rentree maakt op Eén. ‘Ik weet niet of de optie om het samen te presenteren ooit op tafel lag. Het zou in ieder geval niet werken. Dit programma draait om de artiesten. Niet om twee sjarels die met de aandacht gaan lopen. (lacht)’

De preselecties steken in een nieuw jasje. Wat mogen we verwachten?

Peter Van de Veire: In aanloop naar de liveshow in Paleis 12, worden de deelnemers geïntroduceerd tijdens een tv-programma. Daarvoor trokken we met de kandidaten een week naar een oude boerderij in Doornik. Ze hadden allemaal twee nummers mee en gaven elkaar advies. Uiteindelijk moest elke artiest één song kiezen die hij of zij tijdens de slotshow zou brengen. Het was aan de artiesten zelf of ze het advies van de rest volgden of niet.

Ze zijn elkaars concurrenten. Zorgt dat niet voor moeilijke situaties?

Van de Veire:Dat vroegen we ons aanvankelijk ook af: gaan de deelnemers elkaar willen helpen? Ze moeten een week kunnen samenleven zonder elkaars kop eraf te bijten. Het is gelukkig beschaafd gebleven. Er hing gezonde concurrentie in de lucht, maar geen vijandigheid. Dat was vroeger weleens anders. Maar toen was er alleen een liveshow. Doordat we nu een week samenwerken, is het allemaal toch iets gezelliger.

Iemand als Marcel Vanthilt, die K3 tijdens een Eurosong-preselectie ooit genadeloos de grond in boorde, zit waarschijnlijk niet in de vakjury?

Van de Veire:(lacht) Nee. Tenzij hij zich ergens in een beddenbak heeft verstopt tijdens ons verblijf in Doornik. Ook tijdens de liveshow in Paleis 12 is hij er niet bij. De periode dat artiesten afgemaakt worden op tv ligt achter ons. Eurosong is de Olympische Spelen van muziek, en het niveau is ook olympisch. Waarom zou je dat talent kapotmaken?

Wat vind je zo bijzonder aan het Songfestival?

Van de Veire:Eerst en vooral: de muziek. Maar toen ik als commentator voor het Songfestival begon, ontdekte ik ook hoe mooi die organisatie is. Het Songfestival bereikt iets wat tientallen politieke toppen niet lukt: mensen laten samenwerken over de grenzen heen. Het Songfestival doet erg zijn best om apolitiek te zijn, maar wordt daardoor net politiek, en dat vind ik bijzonder. De wedstrijd is bovendien relevanter geworden de laatste jaren, kijk maar naar Måneskin. De tijd dat winnaars weer vergeten worden, is voorbij.

Van maandag 09.01 tot zaterdag 13.01, Eén, 19u40, en op VRT Max

