‘Essays voor aan het zwembad’

Ibe Rossel:Zelf doen is een bundeling columns en essays die Niña Weijers voor De Groene Amsterdammer schreef. Het essaygenre lijkt misschien ontoegankelijk, maar dat is dit boek zeker niet. De teksten zijn heel verstandig, maar ook opvallend toegankelijk. Ze gaan over de banale dingen in het leven. Zo staat er een heel mooi essay in over de rijlessen die Weijers heeft gevolgd. Echt heel grappig. Ze verwijst ook veel naar boeken die ze heeft gelezen en films die ze heeft gezien. Zo heb je een hele leeslijst tegen de tijd dat het boek uit is. Het mooie is dat al die verwijzingen nooit pretentieus worden. Net zoals Weijers erin slaagt om over heel persoonlijke dingen te schrijven zonder navelstaarderig te worden. Ik weet zelf maar al te goed hoe moeilijk dat is.

Ibe Rossel © National

Is het boek ook geschikt als vakantielectuur?

Rossel: Zeker! Mensen denken vaak dat ze aan het zwembad van die dikke familieromans moeten lezen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ook aan deze bundel kun je op vakantie veel plezier beleven. Het leest echt lekker weg. Je kunt al die korte stukjes na elkaar lezen – zoals ik heb gedaan – of je kiest er gewoon elke dag eentje uit.