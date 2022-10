Enola Holmes 2

Netflix had bijna een rechtszaak aan zijn broek nadat het Enola Holmes twee jaar geleden aan zijn assortiment toevoegde. In de film over het zogenaamde zusje van de bekende Britse speurneus Sherlock Holmes zou die laatste volgens de nabestaanden van auteur Arthur Conan Doyle ‘te emotioneel’ zijn geportretteerd. Het hield de makers alvast niet tegen om een sequel te maken waarin tieneridool Millie Bobby Brown (Stranger Things) opnieuw in de huid kruipt van de jonge en energieke Enola, die net als Sherlock (Henry Cavill) een eigen detectivebureau opent in victoriaans Londen. Wanneer ze als eerste zaak de verdwijning van een jong meisje onder de loep neemt, kruist haar pad al snel met dat van haar grote broer.

Vanaf vrijdag 4/11, Netflix