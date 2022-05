Is hij een muzikale psycholoog, kameleon of tolk? In Ennio proberen notabelen als Bruce Springsteen en Quentin Tarantino soms krampachtig Ennio Morricone’s genie in één woord te vatten. En dat terwijl de Italiaanse componist van films als The Good, the Bad and the Ugly en The Hateful Eight al vanaf zijn schuchtere studententijd wordt aangesproken met de enige correcte omschrijving: ‘maestro’. Zelfs Goffredo Petrassi, de componist bij wie hij les liep, sprak de jonge Morricone al zo aan. Of toch in de herinneringen van de maestro zelf, die openhartig en geëmotioneerd praat in het carrièreoverspannende portret dat Giuseppe Tornatore van hem schetst. Het beeld dat de maker van Cinema Paradiso van de maestro ophangt, is dat van een kwetsbaar, onzeker en misbegrepen genie. En om dat idee kracht bij te zetten, lengt Tornatore de getuigenis van Morricone – die net na de opnames ervan in 2020 op 91-jarige leeftijd stierf – aan met iconische filmclips, archieffragmenten en lofbetuigingen van de groten der aarde. Dat levert een conventionele en chronologisch vertelde docu op die knap toont hoe het ‘bescheiden’ genie erin slaagde de ziel van films meesterlijk te vertalen naar muziek.

Giuseppe Tornatore