En vijf andere onverwachte hits in 2022

1 Kate Bush, Running Up That Hill Met dank aan Stranger Things

De meest gestreamde oldie van 2022. Dook na 37 jaar en een opgemerkte passage in Stranger Things 4 overal ter wereld in de charts op en schopte het tot nummer één in het Verenigd Koninkrijk en België en plek drie in de Amerikaanse Billboard. Leverde Kate Bush minstens 2,3 miljoen dollar op.

2 ABBA, Angeleyes Met dank aan TikTok

Hét Abba-nummer van het jaar, wat een tikje vreemd is voor een relatief onbekende albumtrack van Voulez-vous. Dankt dat succes aan een nostalgietrend op TikTok, waar gebruikers een versnelde versie van het nummer gebruikten voor video’s waarin ze, al dan niet ironisch, op het verleden terugblikten.

3 Hudson Mohawke, Cbat Met dank aan Reddit

We gaan het hele verhaal niet nog eens uit de doeken doen, maar dit piepend, aritmisch stukje electronica ging wereldwijd viraal na een Reddit-post over sekssoundtracks, waarmee Hudson Mohawkes na elf jaar zijn tweede grootste succes scoorde. Blijft het hardste dat we dit jaar gelachen hebben.

4 Tom Odell, Another Love Met dank aan wereldwijd protest

De wereldhit van negen jaar geleden belandde dit jaar opnieuw in de charts, ook bij ons. De reden: Another Love groeide op TikTok uit tot protestsong, eerst tegen de oorlog in Oekraïne, later bij de onrust in Iran.

5 Louis Theroux, Jiggle Jiggle Met dank aan een YouTube-interview

Een ronduit bizarre hit. De hele korte versie: in 2000 maakte Louis Theroux een rapnummer voor zijn tv-docuserie. Dit jaar werd hij in een interview gevraagd of hij de lyrics nog kende. Twee producers zetten een beat onder het interviewfragment. TikTok maakte er een dansje bij. 81 miljoen plays.

