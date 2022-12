In zijn eerste film sinds hij een suffe Oscar-uitreiking dynamiteerde door presentator Chris Rock een muilpeer te verkopen krijgt Will Smith er stevig van langs. Hij speelt ene Peter die brutaal van vrouw en kind wordt weggerukt wanneer hij als slaaf wordt doorverkocht. Nadat hij heeft opgevangen dat Lincoln slaven bevrijdt, vlucht hij naar Baton Rouge, Lousiana. Een slavenjager zonder mededogen (Ben Foster) is niet zijn enige probleem. Ook honger, hitte, alligators, slangen en verraderlijke moerassen maken er een loodzware overlevingsstrijd van. De beloning is deelname aan een gruwelijke oorlog. Als het de bedoeling was – dat is écht niet duidelijk – om met een Belangrijk Historisch Prestigedrama over weerzinwekkende slavernij Will Smith aan een Oscar te helpen, dan is het dure Emancipation een pijnlijke mislukking. Maar zie je er niets anders in dan een gemene, grauwe survivalfilm die niet vies is van sensatie en aanschouwelijk geweld, dan is het oké. Regisseur Antoine Fuqua heeft dat na films als Training Day (2001) en The Equalizer (2014) echt wel in de vingers. En strak voor zich uit staren als een zwaar beproefde maar onbreekbare held, is een kolfje naar Will Smiths hand.

Antoine Fuqua met Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa Apple TV+