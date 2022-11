Een top drie van de meest specifieke celebritymerch

1. Een gouden hondenbak van Snoop Dogg

Dat Snoop Dogg zijn eigen hondenmerch op de markt zou brengen, lag in de lijn der verwachtingen. Dat het gamma zó uitgebreid zou zijn, dan weer niet. Snoop Doggie Doggs heeft leibanden, hondenbakken, hondenpetten, hondenbandana’s, sporttenues én een pratend bijtspeeltje in de vorm van een joint. (Die laatste zegt ‘It’s a doggie doobie, baby, fire it up!’ als uw hond erin bijt. Echt.)

Deluxe Gold Pet Bowl. Verkrijgbaar via snoopdoggiedoggs.com. 68 euro.

2. Kaka van Gwyneth Paltrow

Na een vaginakaars, een vaginastomer en een gouden dildo van 15.000 dollar in haar jaarlijkse Goop Gift Guide dachten we dat Gwyneth Paltrow ons niet meer boos kon maken. Dat was buiten deze Free-Range Composted Manure gerekend, ‘een mengeling van de uitwerpselen van een biologische geit, paard, kippen en een koe’ die leven op ‘een regeneratief dieet’, bedoeld als meststof voor uw planten. Dat is: kak in een zak. Kostprijs: 73 euro voor vier kilogram.

Verkrijgbaar via goop.com. 73 euro.

3. Een penisring van Frank Ocean

Opnieuw geen plaat van Frank Ocean dit jaar, maar wel een penisring van 18 karaats goud, bezet met diamanten. XXXL H-Bone Ring heet het ding, en het kost 25.949,91 euro. We vermoeden dat het een poging is om zijn luxejuwelenmerk Homer onder de aandacht te brengen. Dat is bij deze gelukt. (Verder vragen wij ons vooral af of zoiets op maat gemaakt wordt. En zo ja: hoe?)

Verkrijgbaar via homer.com. 25.949,91 euro.

© National